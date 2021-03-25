День Національної гвардії України. Фото: Голос України

https://racurs.ua/ua/n152297-26-bereznya-vidznachaut-den-nacionalnoyi-gvardiyi-ukrayiny.html

Ракурс

26 березня православна церква вшановує пам’ять Никифора-сповідника. Вважається, що саме на Никифора від зимової сплячки ведмеді прокидаються і залишають свої барлоги.

Наші предки вірили, що 26 березня треба піти на риболовлю, оскільки в Нікіфорів день відмінно судак клює, язь, окунь, плотва та щука. Ця риба у піст стане відмінною пісною стравою.

Народні прикмети на 26 березня:

26 березня прилетіли гуси — рік буде врожайний.

Ведмідь прокинувся — настала справжня весна.

Сонячний день — до хорошого урожаю зернових.

Північний вітер і рання гроза означають холодну весну.

В Україні 26 березня відзначають День Національної гвардії (раніше відзначався День внутрішніх військ МВС України) — підрозділу, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України. НГУ була створена 12 березня 2014 року, а до її складу увійшли внутрішні війська України. 18 березня 2015 року президент України підписав указ № 148/2015, в якому День Національної гвардії України встановився як офіційне профільне свято, яке тепер щорічно відзначається 26 березня.

У світі 26 березня відзначають день «Придумай своє свято», День незалежності Бангладеш, День молоді у В'єтнамі та День помічника юриста. Крім того, 26 березня у світі Пурпурний день — міжнародний масовий захід, спрямований на підвищення обізнаності про епілепсії у всьому світі. Цього дня прийнято носити фіолетові стрічки і брати участь у відповідних заходах.

26 березня в історії:

1845 рік — у США запатентовали медичний пластир.

1871 рік — була утворена Паризька комуна.

1881 рік — Румунія проголошена королівством.

1904 рік — завершене будівництво Львівського залізничного вокзалу.

1945 рік — завершилась битва за Іодзіму. Це була єдина наземна операція японських сил, в якій втрати армії США перевищили їхні власні.

26 березня, іменини святкують власники таких імен: Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Африкан, Фелікс та Лариса.

Нагадаємо, 25 березня в Україні відзначали День Служби безпеки України — професійне свято працівників правоохоронного органу, що святкують щорічно.