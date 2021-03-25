Джо Байден проводить свою першу прес-конференцію. Фото:

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Ракурс

Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, 25 березня проводить свою першу офіційну прес-конференцію у якості американського лідера.

Президент США зустрічається з журналістами через 64 дні після інавгурації. Це найдовший період за останні 100 років, оскільки попередники Байдена відповідали на запитання журналістів максимум у перші 40 днів свого президентства. Про це повідомляє CNN.

Команда Байдена пояснила затримку тим, що наразі глава США заклопотаний боротьбою з пандемією коронавірусу. Президент може сьогодні оголосити про нову мету вакцинації в Сполучених Штатах.

На прес-конференції зможуть бути присутніми 30 журналістів. Говоритимуть про ситуацію з коронавірусом, можуть торкнутися теми міграційної кризи і виведення військ з Афганістану.

Нагадаємо, заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент очікує, що найближчим часом відбудеться розмова президентів США та України. Однак він уточнив, що, з огляду на «символізм» першої розмови, «повинні бути правильні дії і правильні реформи».