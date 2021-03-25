СБУ оприлюднила листування фігурантів. Фото: СБУ

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Справа про приватну військову компанію, до якої, за інформацією СБУ, причетні колишній народний депутат Семен Семенченко та агент НАБУ Євген Шевченко, набирає все більшого розголосу.

Слідчі вважають, що Семенченко був організатором незаконної приватної армії під Києвом, а Євген Шевченко відповідав за фінансування та постачання амуніції. Вони зареєстрували юридичну особу, яка мала надавати охоронні послуги, але насправді вербували бійців до угруповання. Організатори готували злочини, спрямовані проти національної безпеки країни. Обом вже оголосили підозри. Про це 25 березня на брифінгу повідомив начальник головного управління СБУ в Києві і області Олег Головань.

За його словами, першому етапі розслідування вже оголосили шість підозр основним фігурантам справи, які фактично очолювали різні напрямки приватної армії. У спецслужбі також пообіцяли нові підозри.

Крім того, СБУ оприлюднила записи телефонних розмов та скріншоти листування, де нібито Семенченко, Шевченко та інші фігуранти справи обговорюють, зокрема постачання зброї в Україні та за її межами.

Нагадаємо, 24 березня Служба безпеки України викрила діяльність воєнізованого збройного формування — так званої приватної військової компанії (ПВК) на території України. Її можливими організаторами називають колишнього нардепа Семена Семенченка та «позаштатного агента НАБУ» Євгена Шевченка.