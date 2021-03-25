Автомобілів з київськими номерами побільшає, фото: Bigmir.net

https://racurs.ua/ua/n152289-vymogy-do-avtomobilnyh-nomeriv-onovyly-v-mvs-scho-zminylosya.html

Ракурс

У МВС оновили вимоги до державних номерних знаків.

Тепер номерні знаки будуть видавати не за місцем прописки власника, як було раніше, а за місцем реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу.

Таким чином, сервісні центри МВС тепер видаватимуть номерні знаки виключно за місцем свого розташування. Тобто, власники автомобілів, звернувшись до сервісних центрів МВС у Києві, отримають столичні номери, незалежно від своєї прописки.

Нововведення не торкнеться тих номерних знаків, які зараз перебувають на зберіганні в сервісних центрах МВС.

Крім того, наказом МВС України № 166 від 2 березня 2021 року розширено перелік буквосполучень, які вказують на територіальну приналежність автомобіля.

Наприклад, про реєстрацію авто в Києві тепер будуть вказувати буквосполучення «АА», «КА», «ТТ», «ТА».

Також нові вимоги не містять обмежень щодо використання ненормативної лексики в номерних знаках, виготовлених на замовлення.

Раніше вимоги до номерних знаків встановлювалися державним стандартом.