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Ракурс
Автомобілів з київськими номерами побільшає, фото: Bigmir.net

Вимоги до автомобільних номерів оновили в МВС — що змінилося

25 бер 2021, 18:18
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У МВС оновили вимоги до державних номерних знаків.

Тепер номерні знаки будуть видавати не за місцем прописки власника, як було раніше, а за місцем реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу.

Таким чином, сервісні центри МВС тепер видаватимуть номерні знаки виключно за місцем свого розташування. Тобто, власники автомобілів, звернувшись до сервісних центрів МВС у Києві, отримають столичні номери, незалежно від своєї прописки.

Нововведення не торкнеться тих номерних знаків, які зараз перебувають на зберіганні в сервісних центрах МВС.

Крім того, наказом МВС України № 166 від 2 березня 2021 року розширено перелік буквосполучень, які вказують на територіальну приналежність автомобіля.

Наприклад, про реєстрацію авто в Києві тепер будуть вказувати буквосполучення «АА», «КА», «ТТ», «ТА».


Також нові вимоги не містять обмежень щодо використання ненормативної лексики в номерних знаках, виготовлених на замовлення.

Раніше вимоги до номерних знаків встановлювалися державним стандартом.

Джерело: Ракурс


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