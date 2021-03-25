Концерт гурту «Жадан і собаки». Фото:

https://racurs.ua/ua/n152288-koncert-gurtu-jadan-i-sobaky-u-harkovi-skasuvaly-policiya-zayavlyaie-pro-porushennya-karantynu.html

Ракурс

Запланований концерт українського рок-гурту «Жадан і собаки» у Харкові не відбувся.

Захід мав пройти в одному з міських арт-клубів, але враховуючи, що Харків опинився в «помаранчевій зоні», поліція провела бесіду з власником закладу, де мав відбутися концерт. Про це 25 березня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Бізнесменові роз’яснили, що обмеження «помаранчевої» зони карантину передбачають заборону проведення масових культурних, розважальних заходів за участю більше однієї людини на 4 кв. м площі будівлі або наповненістю більше 50 місць у кожному окремому залі. У підсумку концерт скасували.

За інформацією УНІАН, група «Жадан і собаки» вирішила все ж відіграти концерт. Згодом у будівлю увірвалися правоохоронці і «скасували» його.

Сам Сергій Жадан переконує, що проведення культурних заходів на Харківщині станом на 25 березня офіційно не заборонене. Музикант дорікнув правоохоронцям, що ті могли б перед концертом повідомити про його скасування, щоб передати цю інформацію глядачам.

Натомість ви прийшли безпосередньо на концерт і чекали годину, коли він, цей концерт, почнеться, елементарно для того, щоби штрафонути заклад. Фактично тримаючи в заручниках кілька сотень людей, які чекали в залі на початок заходу, — написав Жадан у Facebook.



Нагадаємо, виявилося, що вакцинацію від коронавірусу регулярно висміюють на концертах «Ліги сміху» та розповідають, які побічні ефекти можуть бути після щеплення.