https://racurs.ua/n152288-koncert-gruppy-jadan-i-sobaki-v-harkove-otmenili-policiya-zayavlyaet-o-narushenii-karantina.html

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Запланированный концерт украинской рок-группы «Жадан и собаки» в Харькове не состоялся.

Мероприятие должно было пройти в одном из городских арт-клубов, но учитывая, что Харьков оказался в «оранжевой зоне», полиция провела беседу с владельцем заведения, где должен был состояться концерт. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Бизнесмену разъяснили, что ограничения «оранжевой» зоны карантина предусматривают запрет проведение массовых культурных, развлекательных мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или наполненностью более 50 мест в каждом зале. В итоге концерт отменили.

По информации УНИАН, группа «Жадан и собаки» решила все же отыграть концерт. Впоследствии в здание ворвались правоохранители и «отменили» его.

Сам Сергей Жадан убеждает, что проведение культурных мероприятий на Харьковщине по состоянию на 25 марта официально не запрещено. Музыкант упрекнул правоохранителей, что те могли бы перед концертом сообщить о его отмене, чтобы передать эту информацию зрителям.

Взамен вы пришли непосредственно на концерт и ждали час, когда он, этот концерт, начнется, элементарно для того, чтобы штрафануть заведение. Фактически держа в заложниках несколько сотен человек, которые ждали в зале на начало мероприятия, — написал Жадан в Facebook.



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