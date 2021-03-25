Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

Концерт группы «Жадан и собаки» в Харькове отменили — полиция заявляет о нарушении карантина (ФОТО)

25 мар 2021, 18:14
999

Запланированный концерт украинской рок-группы «Жадан и собаки» в Харькове не состоялся.

Мероприятие должно было пройти в одном из городских арт-клубов, но учитывая, что Харьков оказался в «оранжевой зоне», полиция провела беседу с владельцем заведения, где должен был состояться концерт. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Бизнесмену разъяснили, что ограничения «оранжевой» зоны карантина предусматривают запрет проведение массовых культурных, развлекательных мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или наполненностью более 50 мест в каждом зале. В итоге концерт отменили.

По информации УНИАН, группа «Жадан и собаки» решила все же отыграть концерт. Впоследствии в здание ворвались правоохранители и «отменили» его.

Концерт группы «Жадан и собаки» в Харькове отменили. Фото: Нацполиция

Концерт группы «Жадан и собаки» в Харькове отменили. Фото: Нацполиция

Сам Сергей Жадан убеждает, что проведение культурных мероприятий на Харьковщине по состоянию на 25 марта официально не запрещено. Музыкант упрекнул правоохранителей, что те могли бы перед концертом сообщить о его отмене, чтобы передать эту информацию зрителям.

Взамен вы пришли непосредственно на концерт и ждали час, когда он, этот концерт, начнется, элементарно для того, чтобы штрафануть заведение. Фактически держа в заложниках несколько сотен человек, которые ждали в зале на начало мероприятия, — написал Жадан в Facebook.


Напомним, оказалось, что вакцинацию от коронавирусо регулярно высмеивают на концертах «Лиги смеха» и рассказывают, какие побочные эффекты могут быть после прививки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров