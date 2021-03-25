Танки оккупантов заправляют дизтопливом с российского завода, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n152287-diztoplivom-zavoda-jeny-medvedchuka-zapravlyaut-tanki-v-ordlo-danilov.html

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Танки российско-оккупационных войск, контролирующих часть Донбасса, заправляются дизельным топливом, производимым заводом, которым владеют один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил об этом в интервью «Радио НВ».

Есть четкое понимание, что по той информации, которая у нас есть, дизельное топливо, которое производит этот завод, им сейчас заправляют танки РФ, находящиеся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, — подчеркнул Данилов.

По словам Данилова, этот завод расположен в 14 км от российско-украинской границы, которую захватила РФ.

Что нам делать? Мы свое дело сделали, — отметил Данилов, комментируя введенные против Медведчука и Марченко санкции. — Конечно, мне очень хотелось, чтобы это было быстро, но, к сожалению, мы 30 лет живем в стране, в которой очень много говорят, очень много что-то обещают, особенно политики, когда выходят на следующий политический сезон.



Напомним, недавно правоохранители проводили обыски в особняке Медведчука на Закарпатье.