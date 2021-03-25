Танки окупантів заправляють дизпаливом з російського заводу, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n152287-dyzpalyvom-zavodu-drujyny-medvedchuka-zapravlyaut-tanky-v-ordlo-danilov.html

Ракурс

Танки російсько-окупанційних військ, які контролюють частину Донбасу, заправляються дизельним паливом, котре виробляє завод, яким володіють один із лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив про це в інтерв’ю «Радіо НВ».

Є чітке розуміння, що за тією інформацією, яка в нас є, дизельне паливо, яке виробляє цей завод, ним зараз заправляють танки РФ, які знаходяться на окупованій території Донецької та Луганської областей, — наголосив Данілов.

За словами Данілова, цей завод розташований за 14 км від українсько-російського кордону, що захопила РФ.

Що ми маємо робити? Ми свою справу зробили, — зазначив Данілов, коментуючи запроваджені проти Медведчука та Марченко санкції. — Звичайно, мені дуже хотілося, щоби це було швидко, але, на превеликий жаль, ми 30 років живемо у країні, в якій дуже багато розповідають, дуже багато щось обіцяють, особливо політики, коли виходять на наступний політичний сезон.



Нагадаємо, нещодавно правоохоронці проводили обшуки в маєтку Медведчука на Закарпатті.