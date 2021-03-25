Нос увеличился на 10 см — как «Лига смеха» высмеивает вакцинацию против COVID-19 (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n152269-nos-uvelichilsya-na-10-sm-kak-liga-smeha-vysmeivaet-vakcinaciu-protiv-covid-19-video.html

Ракурс

Вакцинацию от коронавируса регулярно высмеивают на концертах «Лиги смеха» и рассказывают, какие побочные эффекты могут быть после прививки.

В телевыпуске «Лиги смеха» от 24 марта бизнесмен Гарик Корогодский сравнивает вакцину с инъекционным наркотиком, и говорит, что «уже трижды укололся».

Не хотите вакцину недорого? Надежная. Я третий раз укололся. 100 долл. за грамм. Берите. Без «побочки». Не хотите? Хорошо, предложу Потапу — он никогда от вакцины не отказывался, — говорит персонаж Корогодского.

А в другом номере показали «прямой репортаж из больницы».

Провакцинировались? И что? Нос увеличился на 10 см? Ну вы же знаете, что, чем больше нос, тем больше… А, вы женщина! — говорит персонаж-врач по телефону.

Далее к «врачу» подходит другой «вакцинированный», который вместо слов выдает животные звуки. После чего «врач» говорит, что перед вакцинацией предупреждали о побочных эффектах.

Как известно, президент Зеленский и его ближайшее окружение любят бывать на концертах «Квартала» и «Лиги смеха».

Напомним, вакцинацию от коронавируса критикует 41% украинцев — об этом свидетельствуют данные нового опроса. В то же время 37% людей поддерживают вакцинацию от коронавируса в Украине.