Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ніс збільшився на 10 см — як «Ліга сміху» висміює вакцинацію проти COVID-19 (ВІДЕО)

Ніс збільшився на 10 см — як «Ліга сміху» висміює вакцинацію проти COVID-19 (ВІДЕО)

25 бер 2021, 14:51
999

Вакцинацію від коронавірусу регулярно висміюють на концертах «Ліги сміху» та розповідають, які побічні ефекти можуть бути після щеплення.

У телевипуску «Ліги сміху» від 24 березня бізнесмен Гарік Корогодський порівнює вакцину з ін'єкційним наркотиком і говорить, що «вже тричі вколов» вакцину.

Не хочете вакцину недорого? Надійна. Я третій раз вколовся. 100 дол. за грам. Беріть. Без «побочки». Не хочете? Добре, запропоную Потапу — він ніколи від вакцини не відмовлявся, — говорить персонаж Корогодського.

А в іншому номері показали «прямий репортаж з лікарні».

Провакцинувалися? І що? Ніс збільшився на 10 см? Ну ви ж знаєте, що, чим більший ніс, тим більший… А, ви жінка! — говорить персонаж-лікар по телефону.

Далі до «лікаря» приходить інший «вакцинований», який замість слів видає тваринні звуки. Після чого «лікар» говорить, що перед вакцинацією попереджали про побічні ефекти.


Як відомо, президент Зеленський і його найближче оточення люблять бувати на концертах «Кварталу» і «Ліги сміху».

Нагадаємо, вакцинацію від коронавірусу критикує 41% українців — про це свідчать дані нового опитування. Водночас 37% людей підтримують вакцинацію від коронавірусу в Україні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів