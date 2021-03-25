Ніс збільшився на 10 см — як «Ліга сміху» висміює вакцинацію проти COVID-19 (ВІДЕО)

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Вакцинацію від коронавірусу регулярно висміюють на концертах «Ліги сміху» та розповідають, які побічні ефекти можуть бути після щеплення.

У телевипуску «Ліги сміху» від 24 березня бізнесмен Гарік Корогодський порівнює вакцину з ін'єкційним наркотиком і говорить, що «вже тричі вколов» вакцину.

Не хочете вакцину недорого? Надійна. Я третій раз вколовся. 100 дол. за грам. Беріть. Без «побочки». Не хочете? Добре, запропоную Потапу — він ніколи від вакцини не відмовлявся, — говорить персонаж Корогодського.

А в іншому номері показали «прямий репортаж з лікарні».

Провакцинувалися? І що? Ніс збільшився на 10 см? Ну ви ж знаєте, що, чим більший ніс, тим більший… А, ви жінка! — говорить персонаж-лікар по телефону.

Далі до «лікаря» приходить інший «вакцинований», який замість слів видає тваринні звуки. Після чого «лікар» говорить, що перед вакцинацією попереджали про побічні ефекти.

Як відомо, президент Зеленський і його найближче оточення люблять бувати на концертах «Кварталу» і «Ліги сміху».

Нагадаємо, вакцинацію від коронавірусу критикує 41% українців — про це свідчать дані нового опитування. Водночас 37% людей підтримують вакцинацію від коронавірусу в Україні.