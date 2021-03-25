Вакцинацію від коронавірусу критикує майже половина українців. Фото: 12 канал

https://racurs.ua/ua/n152264-vakcynaciu-vid-koronavirusu-krytykuie-mayje-polovyna-ukrayinciv-opytuvannya-infografika.html

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Вакцинацію від коронавірусу критикує 41% українців, а 37% людей підтримують.

За рівнем лояльності до вакцинації від коронавірусу аудиторія опитаних розділилася майже порівну. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

37% людей є лояльними до проведення щеплення від COVID-19 (26% - супер лояльні, 11% — лояльні). 41% критикує вакцинацію (31% — супер критики, 10% — критики). Решта опитаних — так звані «нейтрали».

Соціологи відзначають, що більше критиків щеплення серед молоді та середньої вікової категорії (18−49 років), жінок, мешканців півдня та сходу, виборців партій Шарія та Мураєва, «Опозиційної платформи — За життя».

При цьому найбільш лояльні до вакцинації прихильники «Європейської солідарності», партії Гройсмана та «Голосу».

Частіше критично ставляться до вакцинації ті люди, які не бояться захворіти на коронавірус.

Опитані відносно більше довіряють вакцинам, які виготовлені у Великій Британії, США та країнах Європейського Союзу (близько 50%), не довіряють — близько 20%.

Вакцинам, зробленим в Індії, довіряють 30%, не довіряють — 45%, вагаються із відповіддю — 23%. Вакцинам з Китаю довіряють 17%, не довіряють — 35%, не змогли відповісти — 46%.

Натомість російським вакцинам довіряють найменше: довіру їм висловили 19%, недовіру — 58%, вагалися з оцінкою — 24%. Відносно більше прихильників вакцини, виробленій в РФ, серед мешканців півдня та сходу, старших опитаних та критиків процесу вакцинації від коронавірусу.

Опитування проводили 18−19 березня серед українців віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 1 тис. 500 респондентів методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,5%. Проект здійснено на замовлення Форуму здоров’я Зоряни Скалецької.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 березня, коронавірус в Україні підхопили 16 тис. 669 людей. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Одеській, Житомирській, Львівській та Хмельницькій областях.