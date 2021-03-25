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Ракурс
В Україну відправлено першу партію вакцини Sinovac, фото: посольство України в КНР

Китайська вакцина вирушила до України (ФОТО)

25 бер 2021, 13:35
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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася в лютому і наразі здійснюється індійським препаратом Covishield.

Першу партію ще одного препарату — китайської вакцини CoronaVac виробництва компанії Sonivac Biotech — відправили до України сьогодні, 25 березня. Про це повідомляє прес-служба посольства України в КНР.

Загалом Україна замовила 1,915 млн вакцин CoronaVac.

Цю вакцину Міністерство охорони здоров’я зареєструвало 10 березня. Зазначається, що вона пройшла всі етапи клінічних досліджень і вже також використовується в таких країнах:

  • КНР;
  • Бразилії;
  • Мексиці;
  • Чилі;
  • Туреччині;
  • Індонезії;
  • Таїланді;
  • Малайзії.

В Україну відправлено першу партію вакцини Sinovac, фото: посольство України в КНР

В Україну відправлено першу партію вакцини Sinovac, фото: посольство України в КНР


В Україну відправлено першу партію вакцини Sinovac, фото: посольство України в КНР

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно розповіли, чи каратимуть медиків за відмову від щеплення проти коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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