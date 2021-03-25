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В Україну відправлено першу партію вакцини Sinovac, фото: посольство України в КНР
Китайська вакцина вирушила до України (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n152261-kytayska-vakcyna-vyrushyla-do-ukrayiny-foto.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася в лютому і наразі здійснюється індійським препаратом Covishield.
Першу партію ще одного препарату — китайської вакцини CoronaVac виробництва компанії Sonivac Biotech — відправили до України сьогодні, 25 березня. Про це повідомляє прес-служба посольства України в КНР.
Загалом Україна замовила 1,915 млн вакцин CoronaVac.
Цю вакцину Міністерство охорони здоров’я зареєструвало 10 березня. Зазначається, що вона пройшла всі етапи клінічних досліджень і вже також використовується в таких країнах:
- КНР;
- Бразилії;
- Мексиці;
- Чилі;
- Туреччині;
- Індонезії;
- Таїланді;
- Малайзії.
Нагадаємо, у МОЗ нещодавно розповіли, чи каратимуть медиків за відмову від щеплення проти коронавірусу.
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