В Україну відправлено першу партію вакцини Sinovac, фото: посольство України в КНР

https://racurs.ua/ua/n152261-kytayska-vakcyna-vyrushyla-do-ukrayiny-foto.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася в лютому і наразі здійснюється індійським препаратом Covishield.

Першу партію ще одного препарату — китайської вакцини CoronaVac виробництва компанії Sonivac Biotech — відправили до України сьогодні, 25 березня. Про це повідомляє прес-служба посольства України в КНР.

Загалом Україна замовила 1,915 млн вакцин CoronaVac.

Цю вакцину Міністерство охорони здоров’я зареєструвало 10 березня. Зазначається, що вона пройшла всі етапи клінічних досліджень і вже також використовується в таких країнах:

КНР;

Бразилії;

Мексиці;

Чилі;

Туреччині;

Індонезії;

Таїланді;

Малайзії.

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно розповіли, чи каратимуть медиків за відмову від щеплення проти коронавірусу.