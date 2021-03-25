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В Украину отправлена первая партия вакцины Sinovac, фото: посольство Украины в КНР
Китайская вакцина отправилась в Украину (ФОТО)https://racurs.ua/n152261-kitayskaya-vakcina-otpravilas-v-ukrainu-foto.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса в Украине началась в феврале и в настоящее время осуществляется индийским препаратом Covishield.
Первую партию еще одного препарата — китайской вакцины CoronaVac производства компании Sonivac Biotech — отправили в Украину сегодня, 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в КНР.
В целом Украина заказала 1 млн 915 тыс. вакцин CoronaVac.
Эту вакцину Министерство здравоохранения зарегистрировало 10 марта. Отмечается, что она прошла все этапы клинических исследований и уже также используется в таких странах:
- КНР;
- Бразилии;
- Мексике;
- Чили;
- Турции;
- Индонезии;
- Таиланде;
- Малайзии.
Напомним, в Минздраве недавно рассказали, будут ли наказывать медиков за отказ от прививки против коронавируса.
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