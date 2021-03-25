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Ракурс
В Украину отправлена ​​первая партия вакцины Sinovac, фото: посольство Украины в КНР

Китайская вакцина отправилась в Украину (ФОТО)

25 мар 2021, 13:35
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Вакцинация от коронавируса в Украине началась в феврале и в настоящее время осуществляется индийским препаратом Covishield.

Первую партию еще одного препарата — китайской вакцины CoronaVac производства компании Sonivac Biotech — отправили в Украину сегодня, 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в КНР.

В целом Украина заказала 1 млн 915 тыс. вакцин CoronaVac.

Эту вакцину Министерство здравоохранения зарегистрировало 10 марта. Отмечается, что она прошла все этапы клинических исследований и уже также используется в таких странах:

  • КНР;
  • Бразилии;
  • Мексике;
  • Чили;
  • Турции;
  • Индонезии;
  • Таиланде;
  • Малайзии.

В Украине отправлена первая партия вакцины Sinovac, фото: посольство Украины в КНР

В Украине отправлена первая партия вакцины Sinovac, фото: посольство Украины в КНР


В Украине отправлена первая партия вакцины Sinovac, фото: посольство Украины в КНР

Напомним, в Минздраве недавно рассказали, будут ли наказывать медиков за отказ от прививки против коронавируса.

Источник: Ракурс


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