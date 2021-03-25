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Ракурс
Как накажут медиков за отказ от вакцинации, рассказали в Минздраве

Как накажут медиков за отказ от вакцинации, рассказали в Минздраве

25 мар 2021, 13:00
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Будут ли наказывать медиков за отказ от вакцинации против коронавируса, которую сейчас осуществляют с помощью вакцины CoviShield британско-шведской фармкомпании AstraZeneca производства Института сыворотки крови Индии Serum Institute of India, рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Я не позволю оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболело COVID-19, пока у них есть высокий титр антител, поэтому они хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация, — цитирует главу Минздрава Максима Степанова пресс-служба министерства.

Он также выразил уверенность, что число желающих сделать прививку будет увеличиваться постепенно, когда большинство украинцев осознает, что польза от вакцинации значительно превышает любые побочные действия.


Также в Минздраве добавили, что увольнять медработников за отказ вакцинироваться никто не будет. Кроме этого, Степанов назвал абсурдом инициативу одного из народных депутатов наказывать врачей, которые не желают прививаться.

Напомним, сегодня в Украине 155 тыс. 587 человек получили прививки против COVID-19 вакциной AstraZeneca (CoviShield). За последние сутки вакцинировано более 18,5 тыс. человек. В общем зафиксировано 587 случаев поствакцинальных проявлений — в легкой форме.

Источник: Ракурс


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