Як каратимуть медиків за відмову від щеплення, розповіли у МОЗ

https://racurs.ua/ua/n152259-yak-karatymut-medykiv-za-vidmovu-vid-scheplennya-rozpovily-u-moz.html

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Чи каратимуть медиків за відмову від щеплення проти коронавірусу, яке нині відбувається вакциною CoviShield британсько-швецької фармкомпанії AstraZeneca, котру виготовляє Інститут сироватки крові Індії Serum Institute of India, розповіли у Міністерстві охорони здоров’я України.

Я не дозволю ображати наших лікарів і всіх медичних працівників. Є відмови через те, що велика кількість медпрацівників перехворіла на COVID-19, наразі вони мають високий титр антитіл, тому хочуть вакцинуватися пізніше. У нас добровільна вакцинація, — цитує главу МОЗ Максим Степанов прес-служба міністерства.

Він висловив впевненість, що кількість охочих зробити щеплення збільшуватиметься поступово, коли більшість українців усвідомлять, що користь від вакцинації значно перевищує будь-які побічні дії.

Також у МОЗ додали, зо звільняти медпрацівників за відмову вакцинуватися ніхто не буде. Окрім цього, Степанов назвав абсурдом ініціативу одного з народних депутатів карати лікарів, які не бажають щеплюватися.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні 155 тис. 587 осіб отримали щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca (CoviShield). Впродовж останньої доби вакциновано понад 18,5 тис. осіб. Загалом зафіксовано 587 випадків поствакцинальних проявів — у легкій формі.