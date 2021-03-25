В Киеве от коронавируса начали вакцинировать людей старше 80 лет. Фото: Укринформ

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В Киеве вакцинировать от коронавируса начали людей старше 80 лет.

24 марта в амбулатории № 1 Печерского центра первичной медико-санитарной помощи прививки сделали около 50 киевлянам. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет «Укринформ».

Для нас важно было запустить пункты прививок. Вчера около 50 человек сделали прививки, сегодня такое же количество планирует вакцинироваться. Из общего количества 1 тыс. 237 человек старше 80 лет 338 уже изъявили желание вакцинироваться. Семейные врачи продолжают работать с этой категорией населения, — подчеркнул он.

Степанов отметил, что врачи должны проводить разъяснительную работу с пациентами, чтобы люди понимали преимущества вакцинации.

В то же время он прокомментировал заявление одного из политиков о том, что медработников, которые отказываются вакцинироваться, необходимо увольнять.

Это абсурд и точно я не позволю каким-то образом оскорблять медицинских работников. Есть соответствующие отказы, есть определенное количество медработников, переболевших COVID-19. Они хотят это сделать позже, вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация и я уверен, что количество людей, которые хотят вакцинироваться, будет увеличиваться, — сказал министр.

Напомним, по состоянию на 25 марта зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцины от коронавируса.