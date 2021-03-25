Вакцина від коронавірусу. Фото: Укрінформ

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У Києві вакцинувати від коронавірусу почали людей старше 80 років.

24 березня в амбулаторії № 1 Печерського центру первинної медико-санітарної допомоги щеплення зробили близько 50 киянам. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише «Укрінформ».

Для нас важливо було запустити пункти щеплень. Вчора близько 50 людей зробили щеплення, сьогодні така ж кількість планує вакцинуватися. Із загальної кількості 1 тис. 237 людей, яким понад 80 років, 338 вже виявили бажання вакцинуватися. Сімейні лікарі й далі працюють з цією категорією населення, — наголосив він.

Степанов зазначив, що лікарі мають проводити роз’яснювальну роботу з пацієнтами, щоб люди розуміли переваги вакцинації.

Водночас він прокоментував заяву одного з політиків стосовно того, що медпрацівників, які відмовляються вакцинуватися, необхідно звільняти.

Це абсурд і точно я не дозволю якимось чином ображати медичних працівників. Є відповідні відмови, є певна кількість медпрацівників, які перехворіли на COVID-19. Вони хочуть це зробити пізніше, вакцинуватися пізніше. У нас добровільна вакцинація і я впевнений, що кількість людей, які бажають вакцинуватися, буде збільшуватися, — сказав міністр.

Нагадаємо, станом на 25 березня зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцини від коронавірусу.