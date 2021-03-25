Вакцинацию от коронавируса критикует почти половина украинцев. Фото: 12 канал

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Вакцинацию от коронавируса критикует 41% украинцев, а 37% человек поддерживают.

По уровню лояльности к вакцинации от коронавируса аудитория опрошенных разделилась почти поровну. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

37% человек лояльны к проведению прививки от COVID-19 (26% — супер лояльные, 11% — лояльные). 41% критикует вакцинацию (31% — супер критики, 10% — критики). Остальные опрошенные — так называемые «нейтралы».

Социологи отмечают, что больше критиков прививки среди молодежи и средней возрастной категории (18−49 лет), женщин, жителей юга и востока, избирателей партий Шария и Мураева, «Оппозиционной платформы — За жизнь».

При этом наиболее лояльные к вакцинации сторонники «Европейской солидарности», партии Гройсмана и «Голоса».

Чаще критически относятся к вакцинации те, кто не боится заболеть коронавирусом.

Опрошенные относительно больше доверяют вакцинам, изготовленным в Великобритании, США и странах Европейского Союза (около 50%), не доверяют — около 20%.

Вакцинам, сделанным в Индии, доверяют 30%, не доверяют — 45%, затруднились с ответом — 23%. Вакцинам из Китая доверяют 17%, не доверяют — 35%, затруднились ответить — 46%.

В то же время российским вакцинам доверяют меньше: доверие им высказали 19%, недоверие — 58%, затруднились с оценкой — 24%. Относительно больше сторонников вакцины, произведенной в РФ, среди жителей юга и востока, старших опрошенных и критиков процесса вакцинации от коронавируса.

Опрос проводили 18−19 марта среди украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 1 тыс. 500 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,5%. Проект осуществлен по заказу Форума здоровья Зоряны Скалецкой.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 марта, коронавирус в Украине подхватили 16 тыс. 669 человек. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Житомирской, Львовской и Хмельницкой областях.