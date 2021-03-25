Погода в апреле — потепление и заморозки прогнозируют синоптики

https://racurs.ua/n152263-pogoda-v-aprele-poteplenie-i-zamorozki-prognoziruut-sinoptiki.html

Ракурс

Погода в апреле порадует украинцев настоящим теплом и солнечными днями, а средняя температура воздуха будет колебаться в пределах 8−11°С выше нуля. Об этом 25 марта сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Осадки в апреле 2021 года ожидаются на уровне 30−57 мм, а в Карпатах — до 62−88 мм, что не превышает средних многолетних значений.

Средняя месячная температура в горах прогнозируется в пределах 5−6°С тепла, этот показатель также приближается к средним многолетним значениям.

Синоптики напомнили, что традиционно в апреле средняя месячная температура воздуха составляет 7−11°С, в горных районах 2−6​​°С. В то же время ранее фиксировался и абсолютный температурный минимум на уровне 6−16°С мороза, в Карпатах — до 17−22°С мороза. Также ранее в апреле столбик термометра максимально прогревался до 26−33°С тепла.

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, тепло придет уже 1 апреля и продержится до 10 апреля с возможными непродолжительными дождями. После первой декады апреля начнутся погодные «качели» — периоды похолодания и периоды потепления будут чередоваться и продлятся по пять дней. Синоптики не исключают, что до 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе.

Напомним, ранее народный синоптик Украины Леонид Горбань говорил, что весна придет во второй декаде марта. Затем, по его прогнозу, снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом. Настоящее тепло придет лишь в 20-х числах апреля.