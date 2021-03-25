Коронавирус создан искусственно, заявили социологам украинцы, фото — springer.com

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Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2 создан искусственно. Такого мнения придерживается 71% опрошенных граждан Украины.

Они считают, что коронавирус — искусственно созданный. Только 19% опрошенных сказали, что он возник естественным путем.

Среди тех, кто назвал коронавирус SARS-CoV-2 искусственно созданным, большинство считает, что его придумали для осуществления злых намерений: в результате научного эксперимента (31%), как бактериологическое оружие (27%), с целью уменьшения численности населения (40%).

Еще 17% опрошенных, которые не верят в естественное происхождение вируса, сказали, что его создали для разжигания экономического кризиса. 16% считают причиной появления вируса намерение заработать на вакцине, а 12% — «для контроля над людьми».

Результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», показали, что 59% опрошенных часто следят за новостями о коронавирусе и только 7% не следят за новостями об эпидемии. Относительно больше потребителей новостей о ситуации с COVID-19 среди старшего населения и женщин.

Сравнивая угрозу от вируса и процесса вакцинации, большинство считает, что сам вирус опаснее (74%), чем вакцина от него (15%).

«Рейтинг» опросил 18−19 марта 2021 года по заказу Форума здоровья Зоряны Скалецкой 1,5 тыс. респондентов. Это были телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,5%.