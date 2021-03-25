Коронавірус — штучно створений, заявили соціологам українці, фото — springer.com

https://racurs.ua/ua/n152262-koronavirus-shtuchno-stvorenyy-zayavyly-sociologam-ukrayinci-infografika.html

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Коронавірус SARS-CoV-2— штучно створений. Такої думки дотримується 71% опитаних громадян україни.

Вони вважають, що коронавірус — штучно створений. Тільки 19% опитаних сказали, що він виник природнім шляхом.

Серед тих, хто вважає коронавірус SARS-CoV-2 штучно створеним, більшість вважає, що його створили для здійснення злих намірів: в результаті наукового експерименту (31%), як бактеріологічну зброю (27%), з метою зменшення кількості населення (40%).

Ще 17% опитаних, які не вірять в природнє походження вірусу, сказали, що його створили, аби розпалити економічну кризу. 16% вважають причиною появи вірусу намір заробити на вакцині, а 12% - «задля контролю над людьми».

Результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», показали, що 59% опитаних часто слідкують за новинами про коронавірус і тільки 7% не стежать за новинами про епідемію. Відносно більше споживачів новин про ситуацію з COVID-19 серед старшого населення та жінок.

Порівнюючи загрозу від вірусу та процесу вакцинації, більшість вважає, що сам вірус небезпечніший (74%), ніж вакцина від нього (15%).

«Рейтинг» опитав 18−19 березня 2021 року на замовлення Форуму здоров’я Зоряни Скалецької

1,5 тис. респондентів. Це були телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,5%.