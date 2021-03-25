Погода у квітні — потепління і заморозки прогнозують синоптики

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Погода у квітні потішить українців справжнім теплом і сонячними днями, а середня температура повітря коливатиметься у межах 8−11°С вище нуля. Про це 25 березня інформує Український гідрометеорологічний центр.

Опади у квітні 2021 року очікуються на рівні 30−57 мм, а в Карпатах — до 62−88 мм, що не перевищує середні багаторічні значення.

Середня місячна температура у горах передбачається в межах 5−6°С тепла, що також наближається до середніх багаторічних значень.

Синоптики нагадали, що традиційно у квітні середня місячна температура повітря становить 7−11°С, у гірських районах 2−6°С. Водночас раніше фіксувався й абсолютний температурний мінімум на рівні 6−16° морозу, в Карпатах — до 17−22° морозу. Також раніше у квітні стовпчик термометра максимально прогрівався до 26−33° тепла.

За словами завідувача відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, тепло прийде вже 1 квітня й протримається до 10 квітня з можливими нетривалими дощами. Після першої декади квітня почнуться погодні «гойдалки» — періоди похолодання і періоди потепління чергуватимуться й триватимуть по п’ять днів. Синоптики не виключають, що до 10 квітня може бути похолодання, аж до заморозків у повітрі.

Нагадаємо, раніше народний синоптик України Леонід Горбань казав, що весна завітає у другій декаді березня. Потім, за його прогнозом, знову похолодає, підуть дощі з мокрим снігом. Справжнє тепло прийде лише в 20-х числах квітня.