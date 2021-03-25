“Нафтогаз” визначився з тарифами на квітень

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Тарифи на квітень для населення встановив «Нафтогаз». Нині газопостачальна компанія постачає природний газ напряму приблизно 13% українських домогосподарств.

Про це в телеефірі на «5 каналі» повідомив очільник компанії Андрій Коболєв.

Ми домоглися зростання нашої клієнтської бази з серпня 2020 року з 2% до 13%. Плануємо це робити й надалі. Своїм клієнтам, які були з нами цей сезон, збираємося запропонувати на квітень таку ж ціну, яка була й у березні, — розповів він.

За словами Коболєва, таким чином «Нафтогаз» закінчує опалювальний сезон стабільною ціною, а вигідна комерційна пропозиція компанії є конкурентною тактикою боротьби за ринок споживачів.

Тобто ціна «Нафтогазу» буде 6,86 грн за куб. м. Тим клієнтам, які знаходяться з нами як клієнти в рамках механізму «Постачальник останньої надії», ціна становитиме 6,99 грн за куб. м, — пояснив Андрій Коболєв.

Він додав, завтра усі компанії оголошуватимуть свої ціни на квітень. Проте Коболєв запевнив, що не знає, як діятимуть інші постачальники природного газу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що річний тариф для населення від НАК «Нафтогаз України» стане доступний українцям із травня.