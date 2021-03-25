Переведення годинників — коли Україна перейде на літній час

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Перехід на літній час в Україні відбудеться у ніч з суботи на неділю, 28 березня 2021 року. Така процедура передбачена постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Таким чином, 28 березня о третій годині за київським часом запроваджується літній час. Стрілки годинника необхідно перевести на одну годину вперед.

Перехід на літній час в Україні уже понад 20 років відбувається в останню неділю березня. Цього року ця дата припадає саме на 28 березня.

Нагадаємо, 3 березня Верховна Рада почала реформу обчислення часу (за — 277 голосів), але не змогла її завершити. Нардепи прийняли за основу проект закону «Про обчислення часу в Україні», у якому автори пропонували встановити єдиний час на всій території країни. Але 19 березня під час повторного читання цей документ провалили і закон відправили на доопрацювання. За закон в цілому проголосували 212 депутатів.

Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня — на зимовий час.

Законопроект пропонував зафіксувати в Україні зимовий час (UTC +2 за міжнародною системою Coordinated Universal Time).

У березні 2019 року Європарламент підтримав рішення про скасування переведення годинників з 2021 року. Утім, згодом з’ясувалося, що процес узгодження затягнувся: 27 країн-членів Європейського Союзу поки не можуть дійти згоди в питанні, який час залишати надалі — зимовий чи літній. В ЄС намагаються уникнути наявності різних часових поясів у сусідніх державах.

Загалом у світі стрілки годинників переводять у понад 70 країнах світу. У Європі стрілки годинників не переводять в Ісландії, Росії та Білорусі. В Україні 2011 року слідом за РФ також було ухвалено постанову про скасування переходу на зимовий час, однак згодом її скасували, тож у країні є чинною постанова Кабінету міністрів від 1996 року, за якою здійснюються відповідні переведення годинників восени та навесні.

У Європі перехід на літній час також буде здійснено у ніч на 28 березня, а на зимовий — 31 жовтня 2021 року.