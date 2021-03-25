Перевод часов — когда Украина перейдет на летнее время, фото — 112

https://racurs.ua/n152267-perevod-chasov-kogda-ukraina-pereydet-na-letnee-vremya.html

Ракурс

Переход на летнее время в Украине состоится в ночь с субботы на воскресенье, 28 марта 2021 года. Такая процедура предусмотрена постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Таким образом, 28 марта в три часа по киевскому времени вводится летнее время. Стрелки часов необходимо перевести на один час вперед.

Переход на летнее время в Украине уже более 20 лет происходит в последнее воскресенье марта. В этом году эта дата приходится именно на 28 марта.

Напомним, 3 марта Верховная Рада начала реформу исчисления времени (за — 277 голосов), но не смогла ее завершить. Нардепы приняли за основу проект закона «Об исчислении времени в Украине», в котором авторы предлагали установить единое время на всей территории страны. Но 19 марта во время повторного чтения этот документ провалили и закон отправили на доработку. За закон в целом проголосовали 212 депутатов.

Изменение времени в Украине происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября — на зимнее время.

Законопроект предлагал зафиксировать в Украине зимнее время (UTC +2 по международной системе Coordinated Universal Time).

В марте 2019 года Европарламент поддержал решение об отмене перевода часов с 2021 года. Впоследствии выяснилось, что процесс согласования затянулся: 27 стран-членов Европейского Союза пока не могут прийти к согласию в вопросе, какое время оставлять — зимнее или летнее. В ЕС пытаются избежать наличия различных часовых поясов в соседних государствах.

Всего в мире стрелки часов переводят в более чем 70 странах мира. В Европе стрелки часов не переводят в Исландии, России и Беларуси. В Украине в 2011 году вслед за РФ также было принято постановление об отмене перехода на зимнее время, однако впоследствии его отменили, поэтому в стране действует постановление Кабинета министров от 1996 года.

В Европе переход на летнее время также будет осуществлен в ночь на 28 марта, а на зимнее — 31 октября 2021 года.