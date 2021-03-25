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Ракурс
Весна заблудилась — Алжир, Турцию и Грецию засыпало снегом

Весна заблудилась — Алжир, Турцию и Грецию засыпало снегом (ФОТО, ВИДЕО)

25 мар 2021, 14:16
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Снегопады в марте обрушились на ряд стран Европы и Ближнего Востока — зимняя погода на этой неделе гостит в Алжире, Греции, Турции, Болгарии и Франции.

Снег выпал в горах Шриа в алжирской провинции Блида. Телеканал «Аль-Джазира» обнародовал фото заснеженных пейзажей.

Снег в Алжире / “Аль-Джазира”

Снег в Алжире / “Аль-Джазира”

Снег в Алжире / “Аль-Джазира”

Снег в Алжире / “Аль-Джазира”

Турция также вновь столкнулась с холодным фронтом — во многих городах, включая Стамбул, в среду прошли снегопады. Сложные погодные условия ухудшили движение транспорта. Необычное явление парализовало Стамбул, где за последние два месяца наблюдалось всего два снегопада.

Греция с субботы также переживает значительные температурные контрасты — на севере страны лежит снег, а на юге наблюдается жаркая погода. Снегопады прошли в Македонии, Эпире и Фессалии, в частности в горных районах Трикала, Салоники, Флорина, Кастория на севере Греции.

Кроме этого, снегопады обрушились на Болгарию и Францию.

Снег в Болгарии

Снег в Франции


В то же время жители египетского города Порт-Фуад съезжают на санках с гигантских холмов из соли, которые внешне напоминают снежные насыпи. Местная власть поощряет такое ​​туристическое развлечение.

Источник: Ракурс


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