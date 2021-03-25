Весна заблукала — Алжир, Туреччину і Грецію засипало снігом

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Снігопади у березні завітали до низки країн Європи та Близького Сходу — зимова погода цього тижня гостює в Алжирі, Греції, Туреччині, Болгарії та Франції.

Сніг випав у горах Шріа в алжирській провінції Бліда. Телеканал «Аль-Джазіра» оприлюднив фото засніжених краєвидів.

Туреччина також знову зіткнулася з холодним фронтом — у багатьох містах, включаючи Стамбул, в середу пройшли снігопади. Складні погодні умови паралізували рух транспорту. Незвичайне явище скувало Стамбул, де за останні два місяці спостерігалося всього два снігопада.

Греція з суботи також переживає значні температурні контрасти — на півночі країни лежить сніг, а на півдні спостерігається спекотна погода. Снігопади пройшли в Македонії, Епірі і Фессалії, зокрема в гірських та напівгірських районах Трікала, Салоніки, Флоріна, Касторія на півночі Греції.

Окрім цього, снігопади вдарили по Болгарії та Франції.

Водночас мешканці єгипетського міста Порт-Фуад з’їжджають на санках з гігантських пагорбів з солі, які ззовні нагадують снігові насипи. Місцева влада заохочує таку туристичну розвагу.