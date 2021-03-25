В «Укрзалізниці» відповіли своїм працівникам на намір страйкувати

В «Укрзалізниці» відповіли своїм працівникам на намір страйкуватиhttps://racurs.ua/ua/n152265-v-ukrzaliznyci-vidpovily-svoyim-pracivnykam-na-namir-straykuvaty.htmlРакурс
«Укрзалізниця» відновлює п’ятиденний робочий тиждень та ініціює підвищення заробітних плат залізничників.
Про це повідомляє прес-служба держкомпанії з посиланням на голову правління «Укрзалізниці» Івана Юрика.
Поновити п’ятиденний робочий тиждень для всіх залізничників планують з 15 квітня, а виплачувати всі відтерміновані соціальні виплати — з 1 квітня. Також з 1 квітня має зрости на 25% розмір добових витрат на відрядження у межах України.
«У червні прогнозуємо стабілізацію фінансово-економічної ситуації та ініціюємо підвищення заробітних плат нашим працівникам на 8%, — зазначив Юрик.
Юрик на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук зазначив, що таких домовленостей досягнули в результаті переговорів з профспілками.
Нагадаємо, в середині березня стало відомо, що працівники «Укрзалізниці» готуються до масштабного страйку.