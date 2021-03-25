В «Укрзалізниці» відповіли своїм працівникам на намір страйкувати

В «Укрзалізниці» поновлюють п’ятиденний робочий тиждень, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n152265-v-ukrzaliznyci-vidpovily-svoyim-pracivnykam-na-namir-straykuvaty.html

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«Укрзалізниця» відновлює п’ятиденний робочий тиждень та ініціює підвищення заробітних плат залізничників.

Про це повідомляє прес-служба держкомпанії з посиланням на голову правління «Укрзалізниці» Івана Юрика.

Поновити п’ятиденний робочий тиждень для всіх залізничників планують з 15 квітня, а виплачувати всі відтерміновані соціальні виплати — з 1 квітня. Також з 1 квітня має зрости на 25% розмір добових витрат на відрядження у межах України.

«У червні прогнозуємо стабілізацію фінансово-економічної ситуації та ініціюємо підвищення заробітних плат нашим працівникам на 8%, — зазначив Юрик.



Юрик на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук зазначив, що таких домовленостей досягнули в результаті переговорів з профспілками.

Нагадаємо, в середині березня стало відомо, що працівники «Укрзалізниці» готуються до масштабного страйку.