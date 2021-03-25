В «Укрзализныце» ответили своим работникам на намерение бастовать

В «Укрзализныце» восстанавливают пятидневную рабочую неделю, фото: «5 канал»

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«Укрзализныця» возобновляет пятидневную рабочую неделю и инициирует повышение заработных плат железнодорожников.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании со ссылкой на главу правления «Укрзализныци» Ивана Юрика.

Восстановить пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников планируют с 15 апреля, а выплачивать все отсроченные социальные выплаты — с 1 апреля. Также с 1 апреля должен вырасти на 25% размер суточных расходов в пределах Украины.

В июне прогнозируем стабилизацию финансово-экономической ситуации и инициируем повышение заработных плат наших сотрудников на 8%, — отметил Юрик.



Юрик на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил, что такие договоренности были достигнуты в результате переговоров с профсоюзами.

Напомним, в середине марта стало известно, что работники «Укрзализныци» готовятся к масштабной забастовке.