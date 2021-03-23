Локдаун в Киеве – «Укрзализныця» не будет менять расписание движения поездов. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n152158-lokdaun-v-kieve-ukrzaliznycya-ne-budet-menyat-raspisanie-dvijeniya-poezdov.html

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«Укрзализныця» не будет ограничивать высадку и посадку на поезда в Киеве несмотря на то, что столица оказалась в «красной» зоне карантина.

Ограничений не запланировано пока и в Киевской, Одесской и Сумской областях, которые также находятся в «красной» зоне. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно протоколам решений заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ограничения действуют в таких регионах:

Ивано-Франковская область;

Черновицкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область.

Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка и высадка будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит Минздраву исключить регионы из перечня «красных» зон.

Сейчас «Укрзализныця» готовит представление на назначение специальных рейсов в эти регионы.

Напомним, правительство разрешило «оранжевым» регионам усиливать карантин на уровне отдельных общин.