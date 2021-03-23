Локдаун в Киеве — «Укрзализныця» не будет менять расписание движения поездовhttps://racurs.ua/n152158-lokdaun-v-kieve-ukrzaliznycya-ne-budet-menyat-raspisanie-dvijeniya-poezdov.htmlРакурс
«Укрзализныця» не будет ограничивать высадку и посадку на поезда в Киеве несмотря на то, что столица оказалась в «красной» зоне карантина.
Ограничений не запланировано пока и в Киевской, Одесской и Сумской областях, которые также находятся в «красной» зоне. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
Согласно протоколам решений заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ограничения действуют в таких регионах:
- Ивано-Франковская область;
- Черновицкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область.
Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка и высадка будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит Минздраву исключить регионы из перечня «красных» зон.
Сейчас «Укрзализныця» готовит представление на назначение специальных рейсов в эти регионы.
Напомним, правительство разрешило «оранжевым» регионам усиливать карантин на уровне отдельных общин.