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Локдаун в Киеве – «Укрзализныця» не будет менять расписание движения поездов. Фото: Украинская правда

Локдаун в Киеве — «Укрзализныця» не будет менять расписание движения поездов

23 мар 2021, 15:55
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«Укрзализныця» не будет ограничивать высадку и посадку на поезда в Киеве несмотря на то, что столица оказалась в «красной» зоне карантина.

Ограничений не запланировано пока и в Киевской, Одесской и Сумской областях, которые также находятся в «красной» зоне. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно протоколам решений заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ограничения действуют в таких регионах:

  • Ивано-Франковская область;
  • Черновицкая область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область.

Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка и высадка будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит Минздраву исключить регионы из перечня «красных» зон.


Сейчас «Укрзализныця» готовит представление на назначение специальных рейсов в эти регионы.

Напомним, правительство разрешило «оранжевым» регионам усиливать карантин на уровне отдельных общин.

Источник: Ракурс


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