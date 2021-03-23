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Локдаун в Києві – «Укрзалізниця» не змінюватиме розклад руху поїздів. Фото: Українска правда

Локдаун в Києві — «Укрзалізниця» не змінюватиме розклад руху поїздів

23 бер 2021, 15:55
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«Укрзалізниця» не обмежуватиме висадку та посадку на потяги в Києві попри те, що столиця опинилася у «червоній» зоні карантину.

Обмежень не заплановано наразі і в Київській, Одеській та Сумській областях, які також знаходяться у «червоній» зоні. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з протоколами рішень засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обмеження діють у таких регіонах:

  • Івано-Франківська область;
  • Чернівецька область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область.

Продаж білетів у цих напрямках, а також посадка та висадка будуть дозволені, щойно епідеміологічна ситуація дозволить МОЗ виключити регіони з переліку «червоних» зон.


Наразі «Укрзалізниця» готує подання на призначення спеціальних рейсів до цих регіонів.

Нагадаємо, уряд дозволив «помаранчевим» регіонам посилювати карантин на рівні окремих громад.

Джерело: Ракурс


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