Україна та ЄС. Фото: Лівий берег

https://racurs.ua/ua/n152157-chy-hochut-ukrayinci-vstupyty-do-ies-rozpovily-sociology-infografika.html

Ракурс

Вступ України до Європейського Союзу ще не відбувся, але 59% українців вважають, що Україні потрібно продовжувати курсувати до членства в ЄС. Натомість 26% українців дотримуються протилежної точки зору.

Про це стало відомо з результатів нового опитування, яке оприлюднив Центр Разумкова.





Повідомляється, що частка тих, хто підтримує вступ до ЄС, перевищує частку тих, хто дотримується протилежної точки зору. У західному регіоні ці показники склали відповідно 84% і 8,5%, у центральному регіоні — 63% і 19%, у східному регіоні дещо більше тих, хто вважає, що не потрібно вступати — відповідно 38,5% і 46%, а у південному регіоні частки перших і других статистично значуще не відрізняються (41,5% і 42%).

Соціологи з’ясували, що чим молодші респонденти, тим більше серед них прихильників вступу до ЄС (частка таких зростає від 44% серед тих, кому 60 і більше років, до 76% серед тих, кому від 18 до 29 років). При цьому у всіх вікових групах частка тих, хто виступає за вступ до ЄС, перевищує частку тих, хто виступає проти.

Серед представників електорату партії «Європейська солідарність» 91% мають намір голосувати за вступ до ЄС (проти — 5%). Серед тих, хто на парламентських виборах має намір голосувати за партію президента «Слуга народу» — відповідно 78% і 13%, за ВО «Батьківщина» — відповідно 60% і 21%. Серед представників електорату партії «Опозиційна платформа — За життя» переважна більшість проголосувала б проти — відповідно 15% і 73%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вступ України до Європейського Союзу вважають правильним рішенням для майбутнього держави 46,1% українців.