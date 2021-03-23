Украина и ЕС, Фото: Левый берег

https://racurs.ua/n152157-hotyat-li-ukraincy-vstupit-v-es-rasskazali-sociologi-infografika.html

Ракурс

Вступление Украины в Европейский Союз еще не состоялось, но 59% украинцев считают, что Украине необходимо продолжать двигаться к членству в ЕС. В то же время 26% украинцев придерживаются противоположной точки зрения.

Об этом стало известно из результатов нового опроса, которые обнародовал Центр Разумкова.



Сообщается, что доля тех, кто поддерживает вступление в ЕС, превышает долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения. В западном регионе эти показатели составили соответственно 84% и 8,5%, в центральном регионе — 63% и 19%, в восточном регионе несколько больше тех, кто считает, что не нужно вступать — соответственно 38,5% и 46%, а в южном регионе доли первых и вторых статистически значимо не отличаются (41,5% и 42%).

Социологи выяснили, что чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников вступления в ЕС (доля таких возрастает от 44% среди тех, кому 60 и более лет, до 76% среди тех, кому от 18 до 29 лет). При этом во всех возрастных группах доля тех, кто выступает за вступление в ЕС, превышает долю тех, кто выступает против.

Среди представителей электората партии «Европейская солидарность» 91% намерены голосовать за вступление в ЕС (против — 5%). Среди тех, кто на парламентских выборах намерен голосовать за партию президента «Слуга народа» — соответственно 78% и 13%, за ВО «Батькивщина» — соответственно 60% и 21%. Среди представителей электората партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» подавляющее большинство проголосовало бы против — соответственно 15% и 73%.

Напомним, ранее мы сообщали, что вступление Украины в Европейский Союз считают правильным решением для будущего государства 46,1% украинцев.