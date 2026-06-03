Генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Киев. Фото: «Укрзализныця»

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Ракурс

Генеральний секретар НАТО Рютте приїхав до Києва.

Очільник Північноатлантичного альянсу прибув до столиці України з робочим візитом у середу, 3 червня. Представники української влади зустріли закордон6ного гостя на вокзалі. Про це компанія «Укрзалізниця» повідомила у Facebook.

Сьогодні на вокзалі Києва радо зустрічаємо Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності й підтримки Альянсом нашої країни, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний альянс надасть Україні в 2026 році військової підтримки на суму 60 млрд дол. Ця сума не включає кошти, що надійдуть українським Силам оборони з 90 млрд євро кредиту від Європейського Союзу.

Також Рютте поінформував, що основний внесок у механізм PURL роблять лише шість-сім держав. Тому він закликав країни Європи більш пропорційно розподіляли між собою витрати на закупівлю Україні американської зброї для ЗСУ.