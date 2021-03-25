“Нафтогаз” определился с тарифами на апрель

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Ракурс

Тарифы на апрель для населения установил «Нафтогаз». Сейчас газопоставляющая компания поставляет природный газ напрямую для 13% украинских домохозяйств.

Об этом в телеэфире на «5 канале» сообщил глава компании Андрей Коболев.

Мы добились роста нашей клиентской базы с августа 2020 года с 2% до 13%. Планируем это делать и дальше. Своим клиентам, которые были с нами этот сезон, собираемся предложить на апрель такую ​​же цену, которая была и в марте, — рассказал он.

По словам Коболева, таким образом «Нафтогаз» заканчивает отопительный сезон со стабильной ценой, а выгодное коммерческое предложение компании является конкурентной тактикой борьбы за рынок потребителей.

То есть цена «Нафтогаза» будет 6,86 грн за куб. м. Тем клиентам, которые находятся с нами как клиенты в рамках механизма «Поставщик последней надежды», цена составит 6,99 грн за куб. м, — пояснил Андрей Коболев.

Он добавил, что завтра все компании будут объявлять свои цены на апрель. Вместе с тем Коболев заверил, что не знает, как будут действовать другие поставщики природного газа.

Напомним, ранее стало известно, что годовой тариф для населения от НАК «Нафтогаз Украины» станет доступен украинцам с мая.