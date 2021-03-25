Требования к автомобильным номерам обновили в МВД — что изменилосьhttps://racurs.ua/n152289-trebovaniya-k-avtomobilnym-nomeram-obnovili-v-mvd-chto-izmenilos.htmlРакурс
В МВД обновили требования к государственным номерным знакам.
Теперь номерные знаки будут выдавать не по месту прописки владельца, как было ранее, а по месту регистрации (перерегистрации) транспортного средства.
Таким образом, сервисные центры МВД теперь будут выдавать номерные знаки исключительно по месту своего нахождения. То есть, владельцы автомобилей, обратившись в сервисные центры МВД в Киеве, получат столичные номера, независимо от своей прописки.
Нововведение не коснется тех номерных знаков, которые сейчас находятся на хранении в сервисных центрах МВД.
Кроме того, приказом МВД Украины № 166 от 2 марта 2021 года расширен перечень буквосочетаний, которые отображают территориальную принадлежность автомобиля.
Например, о регистрации авто в Киеве теперь будут указывать буквосочетания «АА», «КА», «ТТ», «ТА».
Также новые требования не содержат ограничений по использованию ненормативной лексики в номерных знаках, изготовленных на заказ.
Ранее требования к номерным знакам устанавливались государственным стандартом.