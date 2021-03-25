Автомобилей с киевскими номерами станет больше, фото: Bigmir.net

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В МВД обновили требования к государственным номерным знакам.

Теперь номерные знаки будут выдавать не по месту прописки владельца, как было ранее, а по месту регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

Таким образом, сервисные центры МВД теперь будут выдавать номерные знаки исключительно по месту своего нахождения. То есть, владельцы автомобилей, обратившись в сервисные центры МВД в Киеве, получат столичные номера, независимо от своей прописки.

Нововведение не коснется тех номерных знаков, которые сейчас находятся на хранении в сервисных центрах МВД.

Кроме того, приказом МВД Украины № 166 от 2 марта 2021 года расширен перечень буквосочетаний, которые отображают территориальную принадлежность автомобиля.

Например, о регистрации авто в Киеве теперь будут указывать буквосочетания «АА», «КА», «ТТ», «ТА».

Также новые требования не содержат ограничений по использованию ненормативной лексики в номерных знаках, изготовленных на заказ.

Ранее требования к номерным знакам устанавливались государственным стандартом.