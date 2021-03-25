СБУ обнародовала переписку фигурантов. Фото: СБУ

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Дело о частной военной компании, к которой, по информации СБУ, причастны бывший народный депутат Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко, набирает все большую огласку.

Следователи считают, что Семенченко был организатором незаконной частной армии под Киевом, а Евгений Шевченко отвечал за финансирование и поставки амуниции. Они зарегистрировали юридическое лицо, которое должно было предоставлять охранные услуги, но на самом деле вербовали бойцов в группировку. Организаторы готовили преступления, направленные против национальной безопасности страны. Обоим уже объявили подозрения. Об этом 25 марта на брифинге сообщил начальник главного управления СБУ в Киеве и области Олег Головань.

По его словам, на первом этапе расследования уже объявили шесть подозрений основным фигурантам дела, которые фактически возглавляли различные направления частной армии. В спецслужбе также пообещали новые подозрения.

Кроме того, СБУ обнародовала записи телефонных разговоров и скриншоты переписки, где якобы Семенченко, Шевченко и другие фигуранты дела обсуждают, в том числе поставки оружия в Украине и за ее пределами.

Напомним, 24 марта Служба безопасности Украины разоблачила деятельность военизированного вооруженного формирования — так называемой частной военной компании (ЧВК) на территории Украины. Ее возможными организаторами называют бывшего нардепа Семена Семенченко и «внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко.