Джо Байден проводит свою первую пресс-конференцию. Фото:

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Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, 25 марта проводит свою первую официальную пресс-конференцию в качестве американского лидера.

Президент США встречается с журналистами спустя 64 дня после инаугурации. Это самый длинный период за последние 100 лет, поскольку предшественники Байдена отвечали на вопросы журналистов максимум в первые 40 дней своего президентства. Об этом сообщает CNN.

Команда Байдена объяснила задержку тем, что сейчас глава США озабочен борьбой с пандемией коронавируса. Президент может сегодня объявить о новой цели вакцинации в Соединенных Штатах.

На пресс-конференции смогут присутствовать 30 журналистов. Будут говорить о ситуации с коронавирусом, могут затронуть тему миграционного кризиса и вывода войск из Афганистана.

Напомним, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент ожидает, что в ближайшее время состоится разговор президентов США и Украины. Однако он уточнил, что, учитывая «символизм» первого разговора «должны быть правильные действия и правильные реформы».