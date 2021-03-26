Темпы вакцинации оценил Ляшко и передал «привет» проблемным регионам

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Темпы вакцинации в Украине прокомментировал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он также передал «привет» областям и городам, где наблюдаются низкие темпы вакцинации.

Вчера прошел месяц с начала масштабной кампании вакцинации против коронавируса в Украине. За это время мы вакцинировали 174 тыс. 325 человек… Мы разворачиваем кампанию по иммунопрофилактике каскадным методом и постоянно увеличиваем число вакцинированных и расширяем инфраструктуру, на базе которой проводятся прививки, — отметил Ляшко.

Заместитель главы Минздрава напомнил, что 25 февраля вакцинировались за день лишь свыше тысячи человек, а 25 марта — уже более 18 тыс. человек.

В апреле вакцинируем еще больше людей, если не будет перебоев с поставками вакцины, поскольку сегодня в мире наблюдается глобальный дефицит иммунопрофилактических препаратов, — отметил чиновник Минздрава.

Ляшко также оценил темпы вакцинации против COVID-19 в Украине.

Довольны ли мы темпами вакцинации? Не везде. На этой неделе вместе с министром здравоохранения проводили селекторное совещание. Хотел бы передать сигнал Одесской области, Харьковской области, Запорожской области. Города-миллионники не могут проводить такое малое количество вакцинаций ежедневно. Этот вопрос будет рассматриваться повторно, — отметил Ляшко.

За прошедшие сутки в Украине было привито против COVID-19 18 тыс. 738 человек. Всего с начала кампании по вакцинации прививки получили 174 тыс. 325 украинцев. Лишь один человек получил две дозы вакцины.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 1,614 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост состоянию на утро 26 марта — 18,1 тыс. Также наблюдается высокий показатель летальности за сутки — 326 смертей.