Транспорт у Києві. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152306-ruh-transportu-v-kyievi-zminyat-detali.html

Ракурс

Карантин у Києві внесе зміни у рух транспорту в місті. Вже сьогодні, 26 березня, наземний громадський транспорт зможе перевозити більше пасажирів.

Тепер йому дозволили перевозити не лише сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів — половину від загальної місткості транспортного засобу. Таке рішення ухвалила постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що наявні ліміти на перевезення рухомим складом в 50% сидячих місць змінені на 50% від загальної пасажиромісткості.

До цього, 22 березня, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник повідомив, що в Києві не зупинятимуть громадський транспорт попри потрапляння в «червону» карантинну зону. Водночас він курсуватиме з наповненістю не більше 50% місць.

Після цього Асоціація перевізників Києва та Київської області заявила, що буде вимагатиме від влади столиці офіційно заборонити роботу маршруток, щоб перевізники не збанкрутіли.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин у Києві не передбачав зупинку роботи громадського транспорту, але мер столиці Віталій Кличко попереджає, що натовпи та перезавантаженість можуть призвести до припинення руху транспорту в Києві. Він закликав користуватися громадським транспортом лише у виняткових випадках.