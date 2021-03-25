Перша партія вакцини CoronaVac прибула в Україну. Скріншот з відео

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Першу партію вакцини від коронавірусу доправили в Україну.

У четвер ввечері, 25 березня, в аеропорту «Бориспіль» приземлився літак, який привіз в Україну першу партію китайської вакцини CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Про це повідомляє «Громадське» із посиланням на прес-службу аеропорту «Бориспіль».

Зазначається, що літак з КНР зустрічали представники компанії «Лекхім», головний санітарний лікар Віктор Ляшко, представники посольства Китаю в Україні та представники Міністерства закордонних справ.

У МОЗ раніше заявляли, що ця партія складатиметься із 200 тис. доз вакцини. Перша партія є частиною замовлення розміром в 1 млн 915 тис. доз. Китайська вакцина ще має пройти в Україні лабораторний контроль, який може зайняти до 10 днів.

Раніше повідомлялося, що китайську вакцинуCoronaVac виробництва компанії Sonivac Biotech Міністерство охорони здоров’я зареєструвало 10 березня. Препарат пройшов всі етапи клінічних досліджень і вже також використовується в низці країн: КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді та Малайзії.

Нагадаємо, вакцинація в Україні від коронавірусу проходитиме шістьма різними вакцинами від світових виробників. Із шістьома з них вже підписані попередні угоди і три вакцини зареєстровані в Україні. Це препарати AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.