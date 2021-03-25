Первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину. Скриншот с видео

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Первую партию вакцины от коронавируса доставили в Украину.

В четверг вечером, 25 марта, в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет, который привез в Украину первую партию китайской вакцины CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Борисполь».

Отмечается, что самолет с КНР встречали представители компании «Лекхим», главный санитарный врач Виктор Ляшко, представители посольства Китая в Украине и представители Министерства иностранных дел.

В Минздраве ранее заявляли, что эта партия будет состоять из 200 тыс. доз вакцины. Первая партия является частью заказа размером в 1 млн 915 тыс. доз. Китайская вакцина еще должна пройти в Украине лабораторный контроль, который может занять до 10 дней.

Ранее сообщалось, что китайскую вакцину CoronaVac производства компании Sonivac Biotech Министерство здравоохранения зарегистрировало 10 марта. Препарат прошел все этапы клинических исследований и уже используется в ряде стран: КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде и Малайзии.

Напомним, вакцинация в Украине от коронавируса будет проходить шестью различными вакцинами от мировых производителей. Из шести из них уже подписаны предварительные соглашения и три вакцины зарегистрированы в Украине. Это препараты AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.