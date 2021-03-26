Вакцина от коронавируса. Фото: Укринформ

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Вакцина от коронавируса компании Sinovac в течение десяти дней будет проходить лабораторный контроль в Украине.

Вчера прибыла первая партия, 215 тыс. доз. Сейчас вакцина проходит десятидневный лабораторный контроль. Эта вакцина однодозовая по сравнению с AstraZeneca. Поэтому в первую очередь мы будем использовать ее для маломобильных групп населения, — сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

После лабораторного контроля препарат планируют передать в ГП «Медзакупки» и развезти по регионам.

Ляшко рассказал, что вакциной Sinovac будут прививать пожилых людей и их опекунов, ориентировочное количество таких людей — 40 тыс. Через 20 дней получивших первую дозу препарата будут прививать второй дозой.

Выводы Всемирной организации здравоохранения о разрешении на экстренное использование этого препарата озвучат на следующей неделе.

Предварительная эффективность вакцины, согласно данным Минздрав, составляет 50%. Но в соглашении с производителем Украина прописала требование не меньше 70%. Если средняя эффективность будет ниже, компания-производитель компенсирует Украине потраченные средства.

Напомним, первая партия вакцины Sinovac прибыла в Украину 25 марта.