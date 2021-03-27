Тимошенко. Фото: Лига

https://racurs.ua/n152368-eto-bessovestno-u-zelenskogo-osudili-vakcinaciu-dlya-izbrannyh-na-ternopolschine.html

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Вакцинация в Украине происходит согласно очереди — первыми должны вакцинироваться группы риска. В то же время на Тернопольщине был зафиксирован факт вакцинации работников нескольких частных предприятий вне очереди.

В Офисе Зеленского это событие назвали «неприятным и откровенно бессовестным». Об этом заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в комментарии «Укринформу».

Сообщается, что допустить такое нарушение порядка вакцинации на местном уровне — было ошибкой, а все ответственные лица в области должны это четко понимать.

Мы надеемся, что подобное больше не повторится — ни в Тернопольской, ни в других областях, — заявил Тимошенко.

Он добавил, что сейчас в Украине действует четко утвержденная дорожная карта вакцинации, в соответствии с которой с середины марта начался второй этап вакцинации. На этом этапе вакциной, закупленной за средства государственного бюджета, получают прививки люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития коронавируса и те, кто предоставляет медицинские услуги, подчеркнул он.

Тимошенко добавил, что областная власть Тернопольщины уже получила «первое и последнее предупреждение по этому инциденту».

Как известно, до этого в Тернопольской области вакцинировали препаратом CoviShield 40 работников предприятий «Агропродсервис» и «Тернопольского мясокомбината». При этом обе компании опубликовали в соцсети фото, на которых медработница делает прививки. В комментариях на вопрос, где они взяли столько доз препарата, в «Агропродсервис» ответили, что руководство предприятия обратилось с соответствующим письмом-просьбой.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса компании Sinovac в течение десяти дней будет проходить лабораторный контроль в Украине. После лабораторного контроля препарат планируют передать в ГП «Медзакупивли» и развезти по регионам. Вакциной Sinovac будут прививать людей старшего возраста и их опекунов, ориентировочное количество людей — 40 тыс.