Мне аж стыдно – причины медленных темпов вакцинации назвал Степанов. Фото: https://news.liga.net/

https://racurs.ua/n152378-mne-aj-stydno-prichiny-medlennyh-tempov-vakcinacii-nazval-stepanov.html

Ракурс

Первый этап вакцинации от коронавируса в Украине еще не закончился.

Мы не завершили первый этап. Мы это предвидели сразу, что будем разворачивать вместе первый и второй этапы. Мы отстаем почти в два раза от того плана, который мы наметили, — сказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью для «Радио Свобода».

По его словам, одной из причин отставания в темпах являются организационные моменты, в частности по работе пунктов вакцинации.

Называли такие причины, что мне аж стыдно. Там — «не успели», а там — «у нас не было желающих», «не дозвонились людям, которые придут вакцинироваться», «а мы решили, что будем постепенно это открывать», «а у нас дала сбой система — мы не смогли отгрузить вакцину», — рассказал Степанов.



По данным Министерства здравоохранения, с начала кампании по вакцинации прививки получили больше 192 тыс. человек, около 18 тыс. — за прошедшие сутки.

Напомним, за минувшие сутки, 26 марта, коронавирус был обнаружен у 17 тыс. 424 украинцев. Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 460 тыс. 756 человек.