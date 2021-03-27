Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине продолжает бушевать. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за минувшие сутки, 26 марта, вирус был обнаружен у 17 тыс. 424 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 460 тыс. 756 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 2 тыс. 743 человека, а в целом уже выздоровели 1 млн 297 тыс. 282 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 290 человек. Общее число жертв составляет 31 тыс. 751 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 819 тыс. 904.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (1 тыс. 407 инфицированных), Одесской области (1 тыс. 282 новых больных), Киевской области (1 тыс. 273 заражений) Днепропетровской области (1 тыс. 171 заболевших).

Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

г. Киев — 1 тыс. 226 случаев/1 тыс. 650 прививок;

Винницкая область — 724 случая/830 прививок;

Волынская область — 370 случаев/280 прививок;

Днепропетровская область — 1 тыс. 171 случай/1 тыс. 320 прививок;

Донецкая область — 802 случая/770 прививок;

Житомирская область — 813 случаев/690 прививок;

Закарпатская — 353 случая/420 прививок;

Запорожская область — 599 случаев/590 прививок;

Ивано-Франковская область — 373 случая/629 прививок;

Киевская область — 1 тыс. 273 случая/1 тыс. 170 прививок;

Кировоградская область — 172 случая/460 прививок;

Луганская область — 167 случаев/340 прививок;

Львовская область — 1 тыс. 407 случаев/1 тыс. 60 прививок;

Николаевская область — 454 случая/600 прививок;

Одесская область — 1 тыс. 282 случая/400 прививок;

Полтавская область — 673 случая/700 прививок;

Ровенская область — 553 случая/650 прививок;

Сумская область — 567 случаев/1 тыс. 80 прививок;

Тернопольская область — 628 случаев/590 прививок;

Харьковская область — 1 тыс. 132 случая/390 прививок;

Херсонская область — 174 случая/1 тыс. 190 прививок;

Хмельницкая область — 822 случая/640 прививок;

Черкасская область — 548 случаев/710 прививок;

Черновицкая область — 516 случаев/270 прививок;

Черниговская область — 625 случаев/510 прививок.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине продолжает действовать, а большинство регионов уже отнесены в «красную» зону из-за критической ситуации с количеством новых больных и госпитализированных. Министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие, при котором работу транспорта в Украине могут остановить.