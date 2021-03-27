Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n152357-koronavirus-vidpravyv-do-likaren-5-tys-ukrayinciv-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує вирувати. Кількість госпіталізацій невпинно зростає, як і кількість нових випадків. Так, за минулу добу, 26 березня, вірус виявили у 17 тис. 424 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 460 тис. 756 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 2 тис. 743 людини, а загалом вже одужали 1 млн 297 тис. 282 особи. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 290 осіб. Загальна кількість жертв становить 31 тис. 751 людина. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 819 тис. 904.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області (1 тис. 407 інфікованих), Одеській області (1 тис. 282 нових хворих), Київській області (1 тис. 273 заражень) Дніпропетровській області (1 тис. 171 захворілих).





Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

м. Київ — 1 тис. 226 випадків/1 тис. 650 щеплень;

Вінницька область — 724 випадки/830 щеплень;

Волинська область — 370 випадків/280 щеплень;

Дніпропетровська область — 1 тис. 171 випадок/1 тис. 320 щеплень;

Донецька область — 802 випадки/770 щеплень;

Житомирська область — 813 випадків/690 щеплень;

Закарпатська — 353 випадки/420 щеплень;

Запорізька область — 599 випадків/590 щеплень;

Івано-Франківська область — 373 випадки/ 629 щеплень;

Київська область — 1 тис. 273 випадки/1 тис. 170 щеплень;

Кіровоградська область — 172 випадки/460 щеплень;

Луганська область — 167 випадків/340 щеплень;

Львівська область — 1 тис. 407 випадків/1 тис. 60 щеплень;

Миколаївська область — 454 випадки/600 щеплень;

Одеська область — 1 тис. 282 випадки/400 щеплень;

Полтавська область — 673 випадки/700 щеплень;

Рівненська область — 553 випадки/650 щеплень;

Сумська область — 567 випадків/1 тис. 80 щеплень;

Тернопільська область — 628 випадків/590 щеплень;

Харківська область — 1 тис. 132 випадки/390 щеплень;

Херсонська область — 174 випадки/ 1 тис. 190 щеплень;

Хмельницька область — 822 випадки/640 щеплень;

Черкаська область — 548 випадків/710 щеплень;

Чернівецька область — 516 випадків/270 щеплень;

Чернігівська область — 625 випадків/510 щеплень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні продовжує діяти, а більшість регіонів уже віднесено до «червоної» зони через критичну ситуацію з кількістю нових хворих та госпіталізованих. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав умову, за якої роботу транспорту в Україні можуть зупинити.