Тернопіль посилює карантин, фото: 0352.ua

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Тернопіль посилює карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні міського оперативного штабу, повідомляє прес-служба міськради Тернополя.

Посилені карантинні обмеження розпочнуть діяти з 29 березня. Згідно з ними:

учнів 5−11 класів рекомендується перевести на дистанційне навчання. Учні 1−4 класів навчатимуться у звичному режимі;

керівникам закладів позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти слід забезпечити роботу закладів, організацію освітнього процесу у режимі дистанційного навчання (онлайн);

заклади дошкільної освіти мають діяти з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України № 55 від 22 вересня 2020 року;

забороняється проведення в закладах освіти масових заходів (освітніх, наукових, свят, вистав, тощо) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);

робота закладів громадського харчування забороняється у період з 22.00 до 7.00 (із забороною проведення розрахункових операцій після 21.00), крім діяльності, пов’язаної з адресною доставкою та доставкою замовлень на винос;

перевезення пасажирів в таксі здійснюватиметься лише в засобах індивідуального захисту та у кількості не більше трьох пасажирів або в межах однієї сім’ї з дітьми в легкових автомобілях;

правоохоронці посилять контроль за дотриманням карантинних вимог.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 березня, зафіксовано ще понад 18 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19.