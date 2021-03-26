Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Тернопіль посилює карантин, фото: 0352.ua
У Тернополі посилюють карантин — деталіhttps://racurs.ua/ua/n152349-u-ternopoli-posyluut-karantyn-detali.htmlРакурс
Тернопіль посилює карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні міського оперативного штабу, повідомляє прес-служба міськради Тернополя.
Посилені карантинні обмеження розпочнуть діяти з 29 березня. Згідно з ними:
- учнів 5−11 класів рекомендується перевести на дистанційне навчання. Учні 1−4 класів навчатимуться у звичному режимі;
- керівникам закладів позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти слід забезпечити роботу закладів, організацію освітнього процесу у режимі дистанційного навчання (онлайн);
- заклади дошкільної освіти мають діяти з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України № 55 від 22 вересня 2020 року;
- забороняється проведення в закладах освіти масових заходів (освітніх, наукових, свят, вистав, тощо) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);
- робота закладів громадського харчування забороняється у період з 22.00 до 7.00 (із забороною проведення розрахункових операцій після 21.00), крім діяльності, пов’язаної з адресною доставкою та доставкою замовлень на винос;
- перевезення пасажирів в таксі здійснюватиметься лише в засобах індивідуального захисту та у кількості не більше трьох пасажирів або в межах однієї сім’ї з дітьми в легкових автомобілях;
- правоохоронці посилять контроль за дотриманням карантинних вимог.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 березня, зафіксовано ще понад 18 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Читайте також
Горе-вакцинація від COVID-19: примус, смерті і відповідальність
.
Пристрасті навколо COVID-вакцинації: що нового в інструкції до CoviShield, тромбози і відсутність антитіл після щеплення
Право на зло: як ухилитися від сплати боргу
Справа про «віллу Луценка на Сейшелах»: честь, гідність, «чорнуха», 200 тисяч
Вакцинуватися не можна пропустити: інкубатори для нових штамів коронавірусу — хто вони?
Загрузка...