На Донбасі загинули українські військові, фото: «Інформатор»

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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових. Сьогодні, 26 березня, четверо військових загинули в результаті обстрілі в районі населеного пункту Шуми.

Українська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) намагалася дев’ять разів через ОБСЄ зупинити обстріл бойовиками позицій Збройних сил України. Про це радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив в ефірі телеканалу «Наш».

Однак, зазначає Арестович, окупанти не припинили обстріл навіть після отримання інформації про загибель українських військових.

На думку Арестовича, ці дії окупантів є провокацією.

Це провокація в чистому вигляді, судячи з того, що там відбулося, — наголошує радник ТКГ.

Згодом в ефірі телеканалу «Україна 24» Арестович повідомив, що українська делегація звернулася до ОБСЄ із закликом провести позачергове засідання безпекової підгрупи через загострення на Донбасі.

За словами Арестовича, це засідання заплановане на завтра, 27 березня. Наразі є попереднє підтвердження ОБСЄ, очікується відповідь російської сторони.

Нагадаємо, обстріл біля населеного пункту Шуми стався близько 13.45.