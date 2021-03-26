Годину Землі відзначають 27 березня, фото:

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27 березня у світі відзначають Годину Землі — щорічну міжнародну подію, започатковану Всесвітнім фондом природи.

Година Землі проводиться в останню або передостанню суботу березня, і закликає людей, організації та комерційні установи вимкнути необов’язкове освітлення та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети.

27 березня Година Землі розпочнеться о 20.30 за київським часом.

У світі щороку 27 березня відзначають Міжнародний день театру. Це міжнародний день вшанування театру як надбання культури і вшанування всіх робітників театру — від театральних режисерів, акторів і сценографів до білетерів.

Також на 27 березня припадає професійне свято — Міжнародний день нефролога. Нефрологи — це лікарі, які спеціалізуються на діагностиці та лікуванні різних захворювань нирок.

Крім того, на 27 березня припадає річниця знаменної події — голосування Генасамблеї ООН, яка у 2014 році підтримала резолюції про територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь невід'ємними частинами нашої держави.

Православна церква 27 березня вшановує преподобного Бенедикта, який жив у V-VI ст. н. е. Бенедикт відіграв важливу роль у становленні монашого життя на заході Європи.

Народні прикмети: